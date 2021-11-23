Шевченко – о «Дженоа»: «Команда не полностью укомплектована, будем искать выход»
«Дженоа» Шевченко может продать защитника в «Ювентус»
Туринский клуб интересуется молодым итальянцем
10:16
Фото: CalcioMercato
«Ювентус» заинтересован в защитнике «Дженоа» Андреа Камбьязо.
Переговоры между клубами уже начались. Его могут подписать уже в январе, сообщает CalcioMercato.
Камбьязо проводит дебютный для себя сезон в Серии А. На счету 21-летнего футболиста 13 матчей, один гол и два ассиста.
Сам футболист не против пойти на повышение.
Правда, из-за трудного турнирного положения «Дженоа» клуб может не продать ключевого игрока. Команда борется за выживание.
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