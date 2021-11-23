«Дженоа» Шевченко может продать защитника в «Ювентус»

Туринский клуб интересуется молодым итальянцем

Фото: CalcioMercato

«Ювентус» заинтересован в защитнике «Дженоа» Андреа Камбьязо.

Переговоры между клубами уже начались. Его могут подписать уже в январе, сообщает CalcioMercato.

Камбьязо проводит дебютный для себя сезон в Серии А. На счету 21-летнего футболиста 13 матчей, один гол и два ассиста.

Сам футболист не против пойти на повышение.

Правда, из-за трудного турнирного положения «Дженоа» клуб может не продать ключевого игрока. Команда борется за выживание.