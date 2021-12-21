«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»

Пиоли уже дал добро на трансфер

Самуэль Кастильехо / фото - Getty Images

Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является украинец Андрей Шевченко, хочет подписать полузащитника Самуэль Кастильехо из «Милана», сообщает TodoFichajes.

Испанский футболист давно не входит в планы Стефано Пиоли и наставник уже одобрил его переход в ближайшее трансферное окно. Переговоры между двумя клубами уже ведутся. Скорее всего, «Дженоа» возьмет испанца в аренду до конца сезона с обязательством выкупа за 8 млн евро.

Напомним, 21 декабря в рамках 19-го тура Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.

Трансляция матча «Дженоа» – «Аталанта» будет доступна на нашем сайте. Начало – 21:45