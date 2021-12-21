Да что ты будешь делать? Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
Пиоли уже дал добро на трансфер
15:35
Самуэль Кастильехо / фото - Getty Images
Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является украинец Андрей Шевченко, хочет подписать полузащитника Самуэль Кастильехо из «Милана», сообщает TodoFichajes.
Испанский футболист давно не входит в планы Стефано Пиоли и наставник уже одобрил его переход в ближайшее трансферное окно. Переговоры между двумя клубами уже ведутся. Скорее всего, «Дженоа» возьмет испанца в аренду до конца сезона с обязательством выкупа за 8 млн евро.
Напомним, 21 декабря в рамках 19-го тура Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.
Трансляция матча «Дженоа» – «Аталанта» будет доступна на нашем сайте. Начало – 21:45
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