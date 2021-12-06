«Дженоа» Шевченко ни разу за матч не пробила по воротам «Ювентуса»

Туринцы одержали легкую победу

Фото: Sky Sport Italia

«Дженоа» в выездной игре 16 тура Серии А проиграла «Ювентусу» (0:2).

За весь матч подопечные Андрея Шевченко ни разу не пробили по воротам соперника.

С «Ювентусом» это случилось впервые за 14 лет. В сезоне 2004/05 «Ювентус» также сыграл матч Серии А, в котором не дал сопернику ни разу пробить по своим воротам, сообщает OptaPaolo.

Отметим, что «Дженоа» еще не забивал при Шевченко. Украинец провел во главе команды уже четыре матча.

Сообщалось, что у генуэзцев много травмированных.