«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России

Миранчук может перебраться к «грифонам»

Алексей Миранчук / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук все ближе к «Дженоа», сообщает итальянский ресурс TransferMarketWeb.

По информации источника, на Миранчука есть сразу три претендента: кроме «Дженоа» это также «Торино» и «Верона». Но клуб, главным тренером которого является Андрей Шевченко, проявляет к россиянину самый предметный интерес.

Миранчук хочет покинуть «Аталанту» из-за нехватки игровой практики.

В нынешнем сезоне у Миранчука 12 матчей в составе «Аталанты», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Напомним, «Дженоа» идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Италии.