Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
Миранчук может перебраться к «грифонам»
21:55
Алексей Миранчук / Фото: Getty Images
Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук все ближе к «Дженоа», сообщает итальянский ресурс TransferMarketWeb.
По информации источника, на Миранчука есть сразу три претендента: кроме «Дженоа» это также «Торино» и «Верона». Но клуб, главным тренером которого является Андрей Шевченко, проявляет к россиянину самый предметный интерес.
Миранчук хочет покинуть «Аталанту» из-за нехватки игровой практики.
В нынешнем сезоне у Миранчука 12 матчей в составе «Аталанты», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Напомним, «Дженоа» идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Италии.
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