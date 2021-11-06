«Дженоа» спас ничью с «Эмполи» в конце матча

Команды организовали результативную игру

Фото: twitter.com/EmpoliCalcio

«Эмполи» в стартовом матче 12 тура Серии А дома не удержал победу над «Дженоа».

На гол Кришито в начале встречи «Эмполи» ответил дважды во втором тайме, забив их за 10 минут. Впрочем, удержать победу хозяевам не удалось. «Грифоны» отыгрались в конце матча и заработали одно очко.

«Дженоа» в третий раз подряд сыграл вничью, новым тренером команды может стать Андрей Шевченко.

Серия А. 12-й тур:

«Эмполи» – «Дженоа» 2:2

Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 72 – Кришито, 13, Бьянки, 89

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.

«Дженоа»: Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо, Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.