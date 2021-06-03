Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей
«Дженоа» выкупит игрока у «Марселя»
Генуэзцы продлят контракт с игроком
11:40
Кевин Стротман / фото - beIN SPORTS
Руководство «Дженоа» хочет выкупить полузащитника Кевина Стротмана у «Марселя», сообщает журналист Nicolo Schira.
В стане «грифонов» довольны игрой голландского хавбека и готовы предложить ему четырехлетний контракт.
Минувшую кампанию клуб из Генуи закончил на 11 месте в Серии А, набрав 42 очка.
Стротман, перешедший в «Дженоа» на правах аренды зимой, провел за генуэзцев 32 матча во всех турнирах, где смог отметиться 4 голевыми передачами.
Напомним, Ромелу Лукаку стал лучшим игроком Серии А в сезоне 20/21.
Комментарии 0