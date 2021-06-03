Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Дженоа» выкупит игрока у «Марселя»

Генуэзцы продлят контракт с игроком
Футбол Серия А (Италия)
11:40
«Дженоа» выкупит игрока у «Марселя»
Кевин Стротман / фото - beIN SPORTS

Руководство «Дженоа» хочет выкупить полузащитника Кевина Стротмана у «Марселя», сообщает журналист Nicolo Schira.

В стане «грифонов» довольны игрой голландского хавбека и готовы предложить ему четырехлетний контракт.

Минувшую кампанию клуб из Генуи закончил на 11 месте в Серии А, набрав 42 очка.

Стротман, перешедший в «Дженоа» на правах аренды зимой, провел за генуэзцев 32 матча во всех турнирах, где смог отметиться 4 голевыми передачами.

Напомним, Ромелу Лукаку стал лучшим игроком Серии А в сезоне 20/21.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кевин Стротман Дженоа Марсель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Аталанта» с голом и ассистом Малиновского обыграла «Дженоа»
«Аталанта» с голом и ассистом Малиновского обыграла «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
15 мая 18:06
«Сассуоло» Де Дзерби обыграл «Дженоа» и обошел «Рому» в турнирной таблице
«Сассуоло» Де Дзерби обыграл «Дженоа» и обошел «Рому» в турнирной таблице
Футбол Серия А (Италия)
9 мая 15:28

Новости: Футбол

Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Украинская Премьер-лига
14:50
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Украинская Премьер-лига
14:43
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Сборная Украины
14:41
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Примерa (Испания)
14:40
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Бундеслига (Германия)
14:25
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
14:23
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Украинская Премьер-лига
14:20
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Лига 1 (Франция)
14:09
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Украинская Премьер-лига
14:05
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости