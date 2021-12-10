«Дженоа» забил первый гол при Шевченко, но уступил «Сампдории» в дерби

«Грифоны» еще не побеждали при украинце

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

В матче 17-го тура Серии А «Дженоа» на своем поле принимал соседей из «Сампдории».

Гости открыли счет уже на 7-й минуте – отличился Габбьядини.

Уже во второй половине встречи Капуто забил второй мяч в ворота команды Шевченко, а на 69-й минуте Габбьядини довел счет до разгромного, оформив дубль.

«Грифоны» смогли забить гол престижа. Только восстановившийся после травмы Дестро вышел с замены и сократил отставание хозяев.

Этот гол стал для «Дженоа» первым при Андрее Шевченко. Генуэзцы забили лишь в пятом матче под руководством украинского специалиста.

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 17-й тур

«Дженоа» – «Сампдория» 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 69, Капуто, 49.

«Дженоа»: Сиригу, Гильоне, Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Ванхойсден (Каллон, 85), Камбьязо, Бадель, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Пандев, Экубан (Дестро, 57).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен, 90), Торсбю (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Габбьядини (Верре, 68), Капуто.

Предупреждения: Торсбю (34), Гильоне (84), Стураро (90), Шабо (90). Видеообзор матча «Дженоа» – «Сампдория»: