Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020

Украинцы реже других били соперников по ногах

Сборная Украины / фото - КОМАНДА1

Сборная Украины стала самой дисциплинированной командой на прошедшем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт UEFA.

Подопечные Андрея Шевченко за 5 матчей 44 раза нарушили правила и получили лишь 4 желтые карточки, что является лучшим показателем на турнире по штрафным очкам.

На втором месте по дисциплинированности расположились серебренные медалисты европейского первенства – сборная Англии.

Рейтинг вычислялся по штрафным очкам в пересчете на 90 минут, так как не все сборные провели на турнире одинаковое время.

Самые дисциплинированные команды Евро-2020









Фолы



Предупреждения



Удаления



ШО



1.



Украина



44



4



0



10,5



2.



Англия



71



6



0



12,1



3.



Шотландия



28



3



0



12,3



4.



Португалия



38



4



0



12,5



5.



Испания



72



6



0



12,9







— штрафные очки (сумма фолов, предупреждений, умноженных на три, и удалений, умноженных на пять) в расчете на 90 минут матча.

4 предупреждения в составе национальной сборной получили Андрей Ярмоленко, Артем Довбик, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.

В то же время, сборная сама успела ощутить на себе грязную игру соперников, когда в матче со шведами, оппоненты раз за разом сбивали наших игроков, нанеся небольшие повреждения Ярмоленко и Александру Зинченко.

А вот кто точно пострадал, так это Артем Беседин, в которого прямой ногой влетел игрок шведов Даниэльссон и нанес украинцу страшную травму колена.

Напомним, Виталий Миколенко стал лучшим игроком Евро по одному из важнейших показателей.