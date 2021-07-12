Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия 1*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020

Украинцы реже других били соперников по ногах
Футбол Евро-2020
12:52
Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020
Сборная Украины / фото - КОМАНДА1

Сборная Украины стала самой дисциплинированной командой на прошедшем чемпионате Европы,  сообщает официальный сайт UEFA.

Подопечные Андрея Шевченко за 5 матчей 44 раза нарушили правила и получили лишь 4 желтые карточки, что является лучшим показателем на турнире по штрафным очкам.

На втором месте по дисциплинированности расположились серебренные медалисты европейского первенства – сборная Англии.

Рейтинг вычислялся по штрафным очкам в пересчете на 90 минут, так как не все сборные провели на турнире одинаковое время.

Самые дисциплинированные команды Евро-2020






Фолы



Предупреждения



Удаления



ШО



1.



Украина



44



4



0



10,5



2.



Англия



71



6



0



12,1



3.



Шотландия



28



3



0



12,3



4.



Португалия



38



4



0



12,5



5.



Испания



72



6



0



12,9





ШО — штрафные очки (сумма фолов, предупреждений, умноженных на три, и удалений, умноженных на пять) в расчете на 90 минут матча. 

4 предупреждения в составе национальной сборной получили Андрей Ярмоленко, Артем Довбик, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.

В то же время, сборная сама успела ощутить на себе грязную игру соперников, когда в матче со шведами, оппоненты раз за разом сбивали наших игроков, нанеся небольшие повреждения Ярмоленко и Александру Зинченко.

А вот кто точно пострадал, так это Артем Беседин, в которого прямой ногой влетел игрок шведов Даниэльссон и нанес украинцу страшную травму колена.

Напомним, Виталий Миколенко стал лучшим игроком Евро по одному из важнейших показателей


Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Артем Беседин Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Футбол Сборная Украины
14:06
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:36
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины
Футбол Сборная Украины
11 июля 12:33
Забарный может переехать в Италию
Забарный может переехать в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
10 июля 20:07
1
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Футбол Сборная Украины
10 июля 11:50
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Футбол Евро-2020
10 июля 09:23

Новости: Футбол

Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Евро-2020
14:34
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Евро-2020
14:25
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Евро-2020
14:22
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Украинская Премьер-лига
14:19
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Сборная Украины
14:06
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Евро-2020
13:57
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Украинская Премьер-лига
13:55
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Евро-2020
13:36
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Евро-2020
13:36
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости