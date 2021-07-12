Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020
Сборная Украины стала самой дисциплинированной командой на прошедшем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт UEFA.
Подопечные Андрея Шевченко за 5 матчей 44 раза нарушили правила и получили лишь 4 желтые карточки, что является лучшим показателем на турнире по штрафным очкам.
На втором месте по дисциплинированности расположились серебренные медалисты европейского первенства – сборная Англии.
Рейтинг вычислялся по штрафным очкам в пересчете на 90 минут, так как не все сборные провели на турнире одинаковое время.
Самые дисциплинированные команды Евро-2020
|
|
|
Фолы
|
Предупреждения
|
Удаления
|
ШО
|
1.
|
Украина
|
44
|
4
|
0
|
10,5
|
2.
|
Англия
|
71
|
6
|
0
|
12,1
|
3.
|
Шотландия
|
28
|
3
|
0
|
12,3
|
4.
|
Португалия
|
38
|
4
|
0
|
12,5
|
5.
|
Испания
|
72
|
6
|
0
|
12,9
ШО — штрафные очки (сумма фолов, предупреждений, умноженных на три, и удалений, умноженных на пять) в расчете на 90 минут матча.
4 предупреждения в составе национальной сборной получили Андрей Ярмоленко, Артем Довбик, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.
В то же время, сборная сама успела ощутить на себе грязную игру соперников, когда в матче со шведами, оппоненты раз за разом сбивали наших игроков, нанеся небольшие повреждения Ярмоленко и Александру Зинченко.
А вот кто точно пострадал, так это Артем Беседин, в которого прямой ногой влетел игрок шведов Даниэльссон и нанес украинцу страшную травму колена.
Напомним, Виталий Миколенко стал лучшим игроком Евро по одному из важнейших показателей.