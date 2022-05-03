Джерела підтвердили інтерес англійського топ-клубу до Зінченка

Раніше в цій команді грав Олег Лужний

Олександр Зінченко / Фото: GettyImages

Український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко зацікавив лондонський «Арсенал», повідомляє AFC Report.

За інформацією від джерел, у Зінченку зацікавлений головний тренер Мікель Артета з яким вони співпрацювали у «Ман Сіті». Іспанський фахівець бачить у Зінченку заміну Нуну Таварешу, який погано грає у цьому сезоні, та конкурента Кірану Тірні.

Попри інтерес до Зінченка, про трансфер мова поки не йде.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює 25-річного Зінченка у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Зінченко повторив досягнення Андрія Шевченка в Лізі чемпіонів.