«Ман Сити» и «Реал» устроили голевую перестрелку в полуфинале ЛЧ, Зинченко провел весь матч
Джерела підтвердили інтерес англійського топ-клубу до Зінченка
Раніше в цій команді грав Олег Лужний
10:45
Олександр Зінченко / Фото: GettyImages
Український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко зацікавив лондонський «Арсенал», повідомляє AFC Report.
За інформацією від джерел, у Зінченку зацікавлений головний тренер Мікель Артета з яким вони співпрацювали у «Ман Сіті». Іспанський фахівець бачить у Зінченку заміну Нуну Таварешу, який погано грає у цьому сезоні, та конкурента Кірану Тірні.
Попри інтерес до Зінченка, про трансфер мова поки не йде.
Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює 25-річного Зінченка у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що раніше Зінченко повторив досягнення Андрія Шевченка в Лізі чемпіонів.
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