Джеррард провел первую тренировку во главе «Астон Виллы»
Джеррард: «Астон Вилла» хотела бы вернуться на европейский уровень»
Новый тренер рассказал о задаче в команде
16:50
Фото: AS
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал Sky Sports о своей задаче в новой команде.
«Что касается «Ливерпуля», я думаю, на этой пресс-конференции не стоит говорить о каком-то другом клубе, кроме «Астон Виллы». Нужно уважать болельщиков. Все знают, что значит для меня «Ливерпуль», но сейчас я полностью сосредоточен на «Астон Вилле». Для меня честь стать тренером этого клуба.
Успех в футболе, прежде всего, всегда состоит в победах в матчах. В долгосрочной перспективе, думаю, клуб хотел бы вернуться на европейский уровень.
Не знаю, правильно ли сейчас говорить об этом, сейчас для нас более важным является матч с Брайтоном в следующий уикенд. Мы должны начать выигрывать и продвигаться вверх по таблице».
Джеррард сменил на посту тренера Дина Смита, который вскоре после увольнения возглавил «Норвич».
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