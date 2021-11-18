Джеррард: «Астон Вилла» хотела бы вернуться на европейский уровень»

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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал Sky Sports о своей задаче в новой команде.

Успех в футболе, прежде всего, всегда состоит в победах в матчах. В долгосрочной перспективе, думаю, клуб хотел бы вернуться на европейский уровень.

Не знаю, правильно ли сейчас говорить об этом, сейчас для нас более важным является матч с Брайтоном в следующий уикенд. Мы должны начать выигрывать и продвигаться вверх по таблице».