Джеррард: «С «Астон Виллой» хочу попытаться обыграть «Ливерпуль»
Джеррард: «Еврокубки для «Астон Виллы» – реалистичная цель»
Тренер поставил амбициозные задачи перед командой
16:50
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал Sky Sports о целях команды на ближайшие сезоны.
#QUOTE«Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как «Лестер» и «Вест Хэм», которые сейчас участвуют в еврокубках.
Я считаю, что такой клуб, как «Астон Вилла», тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это с другими клубами нашей страны, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель».
В четырех матчах во главе «Астон Вилла» выиграла три при Джеррарде.
Следующий матч пройдет против «Ливерпуля».
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