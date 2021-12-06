Джеррард: «Еврокубки для «Астон Виллы» – реалистичная цель»

Тренер поставил амбициозные задачи перед командой

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал Sky Sports о целях команды на ближайшие сезоны.

#QUOTE«Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как «Лестер» и «Вест Хэм», которые сейчас участвуют в еврокубках.

Я считаю, что такой клуб, как «Астон Вилла», тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это с другими клубами нашей страны, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель».



В четырех матчах во главе «Астон Вилла» выиграла три при Джеррарде.

Следующий матч пройдет против «Ливерпуля».