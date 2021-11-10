Джеррард на днях станет тренером клуба АПЛ, «Рейнджерс» получит компенсацию в размере 2-3 миллионов евро

Легенда «Ливерпуля» вернется в английский чемпионат

Стивен Джеррард / Фото: Sky Sports

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу», сообщает Birmingham Live.

По информации источника, Джеррард уже согласовал контракт с английским клубом, сделка будет официально оформлена в ближайшие пару дней. «Астон Вилла» заплатит «Рейнджерс» за Джеррарда компенсацию в размере 2-3 миллионов евро.

Джеррард работает в «Рейнджерс» с 2018-го года.

Ранее ходили слухи, что Джеррарда хочет пригласить «Ньюкасл».