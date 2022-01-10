Джеррард – о Коутиньо: «К нам пришел выдающийся футболист»

Бразильский вингер отправился в «Астон Виллу» в аренду

Стивен Джеррард / Фото: Getty Images

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о приходе в команду Фелиппе Коутиньо из «Барселоны». Специалиста цитирует пресс-служба «вилланов».

«Он выдающийся футболист, который может похвастаться весьма впечатляющим резюме, в котором много элитных наград.

Я очень доволен тем, что нам удалось его пригласить, и я с нетерпением жду начала работы с ним.

Он игрок, с которым мне очень нравилось играть в прошлом, и я знаю, что всем в «Астон Вилле» пойдет на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке».



Напомним, «Астон Вилла» арендовала Коутиньо до конца сезона с правом выкупа.