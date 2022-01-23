«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»
Джеррард – оскорблявшим его фанатам «Эвертона»: «Отъ**итесь»
В «синей» части Ливерпуля помнят бывшего хавбека «скаузеров»
17:42
Стивен Джеррард / фото - AFC
В матче 23-го тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде обыграла «Эвертон» (0:1).
Фанаты «ирисок» выкрикивали оскорбительные кричали в сторону тренера «львов» Стивена Джерарда, которые почти всю свою английскую карьеру провел в другом мерсисайдском клубе – «Ливерпуле».
Как сообщает Talksport, специалист отреагировал на это, показав язык трибунам и сказав лишь одно слово:
«Отъ**итесь».
Gerrard couldn't resist teasing the Everton fans at full-time pic.twitter.com/hsc9HUWHbl— Soccer AM (@SoccerAM) January 23, 2022
Ранее стало известно, почему Виталия Миколенко не было в заявку «Эвертона» на этот матч.
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