Джеррард прокомментировал возвращение на «Энфилд» в качестве тренера

Англичанин провел 17 лет в «Ливерпуле»

Стивен Джеррард / фото - Goal

Новый тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал для Liverpool Echo свое возвращение на домашний стадион «Ливерпуля» уже в качестве коуча:

«Не думаю, что я или кто-то другой сможет контролировать шум вокруг этого матча, но для меня это неважно. Важно то, что у нас есть шанс приехать на «Энфилд» и победить, постараться взять максимум очков. С таким настроем и отношением к делу мы будем выходить на каждую игру. Я хочу побеждать в каждой игре. Ежедневно буду отдавать все силы «Астон Вилле», это мой приоритет. Одно могу гарантировать всем болельщикам, игрокам и сотрудникам клуба — когда я берусь за работу, выкладываюсь полностью».

Англичанин почти всю свою карьеру провел в «Ливерпуле», чьим воспитанником он является. Джеррард выступал за «скаузеров» с 1998-го по 2015-й год, и даже был капитаном клуба.

Коучу предстоит встретиться со своей бывшей командой меньше чем через месяц – 11-го декабря.

Напомним, специалист уже провел первую тренировку у руля команды.