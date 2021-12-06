Джеррард: «С «Астон Виллой» хочу попытаться обыграть «Ливерпуль»

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 5. Видео трансляция
15:30
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями Liverpool Echo от матча с «Ливерпулем» в 16-м туре АПЛ.
«Я хочу отправиться туда и попытаться выиграть и взять все, что мы сможем. Мы не находимся на одном уровне с «Ливерпулем» на данный момент, но мы точно поедем туда и полностью выложимся.
Мы прижали «Сити» и должны были зарабатывать очки с нашим выступлением во втором тайме. Поэтому мы поедем туда с уверенностью и верой, с тремя победами из четырех, и попробуем создать им как можно больше проблем».
Игра состоится 11 декабря.
У Джеррарда в «Астон Вилле» три победы в четырех матчах.
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