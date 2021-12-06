Джеррард: «С «Астон Виллой» хочу попытаться обыграть «Ливерпуль»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями Liverpool Echo от матча с «Ливерпулем» в 16-м туре АПЛ.

Мы прижали «Сити» и должны были зарабатывать очки с нашим выступлением во втором тайме. Поэтому мы поедем туда с уверенностью и верой, с тремя победами из четырех, и попробуем создать им как можно больше проблем».