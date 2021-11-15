Джеррард: «Самое важное при переходе от игрока к тренеру — это начинать с самого начала»

Фото: Астон Вилла

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал пресс-службе клуба, почему решил покинуть «Рейнджерс» и перебраться в АПЛ.

Я изначально пропал из объективов камер, став работать с юношеской командой «Ливерпуля». Получил большую поддержку и очень ценный опыт. Затем появилась возможность возглавить «Рейнджерс». Это большой, культовый клуб. Теперь я готов к новому испытанию, к риску и с нетерпением жду начала работы».