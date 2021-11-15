Джеррард провел первую тренировку во главе «Астон Виллы»
Джеррард: «Самое важное при переходе от игрока к тренеру — это начинать с самого начала»
Экс-футболист рассказал о вызове в «Астон Вилле»
19:54
Фото: Астон Вилла
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал пресс-службе клуба, почему решил покинуть «Рейнджерс» и перебраться в АПЛ.
«Обучение на тренерских курсах — это испытание, оно требует времени. Однако самое важное при переходе от игрока к тренеру — это начинать с самого начала. Многие футболисты считают, что если у них достойная карьера, то они автоматически впишутся в роль тренера или менеджера и сразу же станут успешными. Я же считаю, что нужно всему учиться с основ.
Я изначально пропал из объективов камер, став работать с юношеской командой «Ливерпуля». Получил большую поддержку и очень ценный опыт. Затем появилась возможность возглавить «Рейнджерс». Это большой, культовый клуб. Теперь я готов к новому испытанию, к риску и с нетерпением жду начала работы».
Джеррард уже провел первую тренировку в «Астон Вилле».
Он сменил на этом посту Дина Смита.
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