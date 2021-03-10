Клопп – в сборную Германии, Джеррард – в «Ливерпуль». Решение, которое выглядит очевидным
Джеррард: «Я мечтаю стать главным тренером «Ливерпуля», но болельщики не хотят меня»
Наставник «Рейнджерс» высказался о возможном возвращении в АПЛ
Стивен Джеррард / Фото: Twitter
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о возможном возвращении в «Ливрепуль» в качестве наставника команды. Его слова приводит ВВС.
«Болельщики «Ливерпуля» не хотят видеть меня главным тренером «Ливерпуля». Они хотят Юргена Клоппа. Я хотел бы, чтобы вы знали, как сильно мы любим Клоппа.
Мечтаю ли я однажды стать тренером «Ливерпуля»? Да. Но не сейчас».
Напомним, Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии летом. Вчера Йоахим Лев официально заявил, что перестанет быть наставником Бундестим после чемпионата Европы.
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