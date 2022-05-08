Буффон готов поиграть в МЛС
Джіджі, скільки можна? Буффон проведе у «Пармі» ще один сезон
44-річний італієць залишиться у Серії В
14:53
Джіджі Буффон / Фото - the42.ie44-річний голкіпер «Парми» Джіджі Буффон залишиться у своїй рідній команді ще на сезон. Легендарний італієць на своїй сторінці в Facebook рішення продовжити виступи, незважаючи на свій вік.
«Я вирішив повернутися до Парми через якість проекту, потенціалу та корпоративних амбіцій. Сезону нижче очікувань недостатньо, щоб змусити мене передумати, і через це я вирішив продовжити цей шлях, який я маю намір закінчити, коли ми, нарешті, дістанемося до місця призначення. Нам усім шкода сезон, який щойно закінчився. Передумови та очікування були іншими, але іноді навіть стриманий сезон дає необхідні ідеї, щоб не чинити тих самих помилок у наступному».
«Отже, у липні ми знову почнемо з оновленим духом, рішучістю та правильним гнівом, щоб бути головними героями: не на словах, а на ділі! Допустимо, це виявився перехідний сезон, корисний для націлювання на наступний.Дякуємо всім любителям пармезану та спортсменам за їхню безперервну та постійну підтримку, у тому числі вчора у Кротоне. Ваша присутність і ваша любов до справи були, є і завжди будуть нашою енергією до кінця, навіть коли резервуар у резерві».
«Побачимося в сезоні-2022/23 з надією, що зможемо дати вам те, що ви заслуговуєте».
Нагадаємо, «Парма» посіла лише 12 місце у Серії В після завершення турніру.
Раніше повідомлялося, що Буффон може опинитися в МЛС.
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