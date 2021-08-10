Джокер «Десны» признан лучшим игроком третьего тура УПЛ

Дубль Безбородько принес его команде победу в матче с «Ингульцом»

Денис Безбородько / Фото: Десна

Форвард «Десны» Денис Безбородько признан лучшим игроком третьего тура УПЛ.



В последнем матче чемпионата Украины нападающий появился на поле на 69-й минуте и за время до конца матча сумел отметится в воротах «Ингульца» победный дублем (2:0).

Напомним, что лучшим тренером признали Юрия Гуру за победу над «Шахтером».