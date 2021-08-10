Дубль Безбородько вывел «Десну» на первую строчку в УПЛ
Джокер «Десны» признан лучшим игроком третьего тура УПЛ
Дубль Безбородько принес его команде победу в матче с «Ингульцом»
Денис Безбородько / Фото: Десна
Форвард «Десны» Денис Безбородько признан лучшим игроком третьего тура УПЛ.
В последнем матче чемпионата Украины нападающий появился на поле на 69-й минуте и за время до конца матча сумел отметится в воротах «Ингульца» победный дублем (2:0).
Напомним, что лучшим тренером признали Юрия Гуру за победу над «Шахтером».
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