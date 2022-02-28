«Еб*ть Путина!». Польские фанаты поддержали Коноплянку и осудили оккупанта

Весь мир выступает против террористической россии

Фото: India Today

Польские фанаты «Краковии» поддержали Украину и вингера команды Евгения Коноплянку, вывесив такой вот баннер во время матча с «Нецечей» (1:2).

Вы все поймете без перевода.

Напомним, UEFA и FIFA исключили все российские команды из всех соревнований та террористическую деятельность путина и его недостраны.