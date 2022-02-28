Российский блогер «Красава»: «Мы становимся изгоями. Россияне, не делайте вид, что ничего не происходит!»
«Еб*ть Путина!». Польские фанаты поддержали Коноплянку и осудили оккупанта
Весь мир выступает против террористической россии
Фото: India Today
Польские фанаты «Краковии» поддержали Украину и вингера команды Евгения Коноплянку, вывесив такой вот баннер во время матча с «Нецечей» (1:2).
Вы все поймете без перевода.
Напомним, UEFA и FIFA исключили все российские команды из всех соревнований та террористическую деятельность путина и его недостраны.
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