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Эдегор вскоре может стать игроком «Арсенала»

Переговоры по Мартину вскоре должны завершиться

Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 августа 23:20
Эдегор вскоре может стать игроком «Арсенала»
Мартин Эдегор / Фото: Sky Sports

Переговоры о переходе 22-летнего полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Арсенал» вскоре должны завершиться, сообщает As.

По информации источников, вероятность перехода норвежца в «Арсенал» сейчас очень высокая. Предполагаемая сумма трансфера – 30 млн евро. Именно эти средства готовы выложить лондонцы.

В связи с этим 22-летний норвежец всю тренировку работал индивидуально.

Отметим, что в прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды. За «канониров» футболист провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Карен Агабекян
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Теги

Мартин Эдегор Арсенал Лондон Реал Мадрид (футбол)

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