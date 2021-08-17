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Эдегор вскоре может стать игроком «Арсенала»
Переговоры по Мартину вскоре должны завершиться
17 августа 23:20
Мартин Эдегор / Фото: Sky Sports
Переговоры о переходе 22-летнего полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Арсенал» вскоре должны завершиться, сообщает As.
По информации источников, вероятность перехода норвежца в «Арсенал» сейчас очень высокая. Предполагаемая сумма трансфера – 30 млн евро. Именно эти средства готовы выложить лондонцы.
В связи с этим 22-летний норвежец всю тренировку работал индивидуально.
Отметим, что в прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды. За «канониров» футболист провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
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