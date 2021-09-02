Эдерсон назвал главные цели «Манчестер Сити» на сезон

Вратарь стремиться снова выйти в финал ЛЧ

Эдерсон / Фото: Twitter

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон назвал цели клуба на сезон. Его слова приводит Manchester Evening News.

«Моя главная цель — снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз стать победителем.

Мы имели удовольствие впервые сыграть в финале Лиги чемпионов и, к сожалению, проиграли. Это был очень тяжёлый удар для всех, но я также думаю, что это был отличный опыт для многих игроков, поскольку мы стали более зрелыми. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов.

Я надеюсь снова вернуться в финал Лиги чемпионов. Будем работать над этим и стараться выиграть титул, потому что это одна из наших главных целей в этом сезоне. Премьер-лига, Кубок лиги и Кубок Англии — так же.

Все турниры, в которых мы участвуем, мы проводим с намерением победить, а не с намерением просто выйти в финал»



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