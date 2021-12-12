Удаление и пенальти помогли «Манчестер Сити» Зинченко минимально одолеть «Вулверхэмптон»
Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Впечатляющая статистика голкипера «горожан»
10:15
Эдерсон / Фото: Getty Images
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон провел 100-й «сухой» матч в составе «горожан», сообщает пресс-служба клуба.
Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с сезона 2017/18.
В последнем 16-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (1:0).
В турнирной таблице АПЛ «горожане» продолжают лидировать.
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