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Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»

Впечатляющая статистика голкипера «горожан»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:15
Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Эдерсон / Фото: Getty Images

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон провел 100-й «сухой» матч в составе «горожан», сообщает пресс-служба клуба.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с сезона 2017/18.

В последнем 16-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (1:0).

В турнирной таблице АПЛ «горожане» продолжают лидировать.

Петр Приходько
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