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Эдинсон Кавани останется в МЮ

Об этом рассказал Ральф Рангник
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:34
Эдинсон Кавани останется в МЮ
Эдинсон Кавани / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в интервью журналисту Саймону Стоуну высказался о будущем нападающего команды Эдинсона Кавани. Специалист заявляет, что Кавани хочет остаться в Манчестере.

«Он сказал мне, что точно останется. Надеюсь, что Эдинсон поможет нам».

Ранее по сети гуляли слухи, что Кавани нацелен на переход в «Барселону».

 

Михаил Рыбак
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Эдинсон Кавани

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