Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Эдинсон Кавани останется в МЮ
Об этом рассказал Ральф Рангник
08:34
Эдинсон Кавани / фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в интервью журналисту Саймону Стоуну высказался о будущем нападающего команды Эдинсона Кавани. Специалист заявляет, что Кавани хочет остаться в Манчестере.
«Он сказал мне, что точно останется. Надеюсь, что Эдинсон поможет нам».
Ранее по сети гуляли слухи, что Кавани нацелен на переход в «Барселону».
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