Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»

«Баски» поднялись на 5-ю строчку таблицы

Атлетик - Сельта / фото - Getty Images

«Атлетик» Бильбао добыл непростую победу над «Сельтой» в матче 3-го тура испанской Примеры. Поединок завершился со счетом 1:0.

Главным героем матча стал нападающий «красно-белых» Иньяки Уильямс, который на 34-й минуте встречи забил гол в ворота Матиаса Дитуро, тем самым установив окончательный счет встречи.

Эта победа стала первой в сезоне для «Атлетика» и помогла «Баскам» подняться на 5-ю строчку таблицы Примеры. «Сельта» же пока не смогла заработать ни одной победы и идет на 17-й строчке таблицы.

Примера. 3-й тур

«Сельта» – «Атлетик» 0:1 (0:1)

Гол: Уильямс (34).

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 85), Венседор (Саррага, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 86), Муниаин (Уильямс, 67).

Предупреждения: Мендес (52), Унаи Симон (90), Мальо (90)

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