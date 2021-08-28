Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 2-й тайм
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 5:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 Окончен
19:30 Лацио - Специя 6:1 Окончен
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 2-й тайм
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист 0:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 7:0 Окончен
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»

«Баски» поднялись на 5-ю строчку таблицы
Футбол Примерa (Испания)
19:57
Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»
Атлетик - Сельта / фото - Getty Images

«Атлетик» Бильбао добыл непростую победу над «Сельтой» в матче 3-го тура испанской Примеры. Поединок завершился со счетом 1:0.

Главным героем матча стал нападающий «красно-белых» Иньяки Уильямс, который на 34-й минуте встречи забил гол в ворота Матиаса Дитуро, тем самым установив окончательный счет встречи.

Эта победа стала первой в сезоне для «Атлетика» и помогла «Баскам» подняться на 5-ю строчку таблицы Примеры. «Сельта» же пока не смогла заработать ни одной победы и идет на 17-й строчке таблицы.

Примера. 3-й тур

«Сельта» – «Атлетик» 0:1 (0:1)

Гол: Уильямс (34).

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 85), Венседор (Саррага, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 86), Муниаин (Уильямс, 67).

Предупреждения: Мендес (52), Унаи Симон (90), Мальо (90)

Напомним, Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетик Бильбао Сельта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Осасуна» и «Сельта» голов не забили
«Осасуна» и «Сельта» голов не забили
Футбол Примерa (Испания)
24 августа 07:45
«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
Футбол Примерa (Испания)
22 августа 07:20
Чемпионат Испании. Депай спас «Барселоне» ничью в матче с «Атлетиком». Как это было
Чемпионат Испании. Депай спас «Барселоне» ничью в матче с «Атлетиком». Как это было
Футбол Примерa (Испания)
22 августа 00:58
Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
Футбол Примерa (Испания)
16 августа 11:23
«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче с двумя удалениями и 11-ю минутами дополнительного времени
«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче с двумя удалениями и 11-ю минутами дополнительного времени
Футбол Примерa (Испания)
15 августа 21:07

Новости: Футбол

Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере
Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере
Украинская Премьер-лига
22:07
Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»
Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»
Украинская Премьер-лига
21:44
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
Серия А (Италия)
21:35
«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу
«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу
Премьер-Лига (Англия)
21:25
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
21:23
«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Бундеслига (Германия)
21:21
«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
Украинская Премьер-лига
21:21
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Украинская Премьер-лига
21:10
«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи
«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи
Украинские легионеры
21:06
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
9
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости