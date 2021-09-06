Эдмар: «Марлос однажды просто ушел с тренировки «Металлиста» из-за холода»

Эдмар / фото - Instagram

Бывший игрок харьковского «Металлиста» Эдмар рассказал о том, как бразильские футболисты адаптируются к климату Украины:

Команда тренируется, а он просто ушел с тренировки. Потом сказал, что челюсть не чувствует из-за холода. Никому ничего не объяснил, просто ушел.

Ему за это ничего не было, потому что человек не привык к такому».