Эдмар: «Мне сложно говорить, что какой-то «Металлист» настоящий, а какой-то – нет. Я болею за все»
Эдмар: «Марлос однажды просто ушел с тренировки «Металлиста» из-за холода»
Латиноамериканским футболистам непросто справляться с украинской зимой
Эдмар / фото - Instagram
Бывший игрок харьковского «Металлиста» Эдмар рассказал о том, как бразильские футболисты адаптируются к климату Украины:
«Марлос пришел в «Металлист» зимой. Мы тренировались на базе, было очень холодно. Очень.
Команда тренируется, а он просто ушел с тренировки. Потом сказал, что челюсть не чувствует из-за холода. Никому ничего не объяснил, просто ушел.
Ему за это ничего не было, потому что человек не привык к такому».
Эдмар защищал цвета «Металлиста» с 2007 по 2015 год, в то время как Марлос провел в харьковской команде 2 года, перейдя туда в 2012 году.
Напомним, Эдмар рассказал, какой «Металлист» он считает «настоящим».
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