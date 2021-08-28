Эффект Роналду. «Ювентус» сенсационно проиграл дома новичку Серии А

«Эмполи» отобрал очки у гранда

Фото: twitter.com/juventusfc

«Ювентус» в матче 2-го тура Серии А дома сенсационно проиграл новичку Серии А – «Эмполи».

Очень активно «Ювентус» начал матч и мог забить минимум дважды, но Де Лигт и Кьеза свои шансы не реализовались. А вот «Эмполи» своим шансом воспользовался сполна. Манкузо оказался перед воротами Щесны и послал мяч мимо голкипера.

«Ювентус» кинулся отыгрываться, особенно, во втором тайме, но у команды мало что получалось. «Эмполи» справился с моментами у Дибалы и того таки Кьезы, но их ударам не хватило точности. Также хороший матч провел голкипер гостей Викарио, но не сильно часто тревожили его игрока «Юве». В итоге «Эмполи» мог забить еще, но ограничился и одним голом.

«Ювентус» потерял очки во втором матче подряд. Это вторая игра при Массимилиано Аллегри и первая после ухода Криштиану Роналду.

Серия А. 2-й тур:

«Ювентус» – «Эмполи» 0:1

Гол: Манкузо, 21

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66), Маккенни (Мората, 46), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).