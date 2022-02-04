Египет чаще всех на Кубке Африки выигрывал в серии пенальти

На этот раз оставили за бортом турнира Камерун

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Сборная Египта в 6-й раз в истории выиграла в серии послематчевых пенальти на Кубке Африки, сообщает Opta.

Это чаще, чем любая другая сборная. На этот раз Египет переиграл Камерун (0:0, пен. 3:1).

Также Египет победил в последних 7 полуфинальных матчах в Кубке Африки, в которых участвовал.

В финале Кубка Африки Египет сыграет против Сенегала, матч состоится 6-го февраля.