Египет одолел Камерун в серии пенальти и вышел в финал Кубка Африки

Соперником команды Салаха в решающем матче будет Сенегал

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В матче 1/2 финала Кубка Африки Египет оказался сильнее Камеруна.

В основное время команды забить не сумели, как и в дополнительные 15-минутки. Все решилось в серии послематчевых пенальти, где более точными были египтяне.

Таким образом, Египет выходит в финал Кубка Африки, где сыграет против Сенегала. Матч состоится 6-го февраля, в воскресенье.

Кубок Африки, 1/2 финала

Камерун – Египет 0:0, пен. 1:3

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто (Мукуди, 99), Нгаде-Нгаджуи, Толо, Онгла (Онана, 108), Замбо-Ангисса, Гвет (Леа-Силики, 80), Нгамале (Н`Жи, 86), Абубакар, Токо-Экамби (Бассогог, 98).

Египет: Абу-Габаль, Камаль (Ашур, 85), Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Абдельмонем, 86), Эль-Сулайя (Трезеге, 46), Фатхи, Салах, Мохамед (Шериф, 105; Зизо, 118), Мармуш (Собхи, 63).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 1:2, 1:3.

Предупреждения: Камаль (37), Эль-Ненни (61), Гвет (61).