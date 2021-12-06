Его забрали у родителей, и он жил в приемной семье. А сейчас близок к плей-офф Лиги чемпионов

Арно Данжума – воспитанник ПСВ, но там ему даже не предложили взрослый контракт

Интервью

Арно Данжума празднует голы «коброй» – это послание друзьям детства, он не забывает через что они прошли вместе / football-espana.net

Конечно, не факт, что вы о нем слышали, ведь Арно Данжума футболист «Вильярреала», а в Испании редко кому есть дело до игрока, если он не из «Реала», «Барселоны» или «Севильи». Но этот парень точно заслуживает внимания.

На самом деле, этим летом он стал четвертым самым дорогостоящим входящим трансферном в Примере – «желтая субмарина» выложила за него на стол 23,5 миллиона евро. «Борнмут» наверняка был доволен такой сделкой.

Данжума родился в Лагосе, Нигерия, но рос в Нидерландах и воспитывался в академии ПСВ (о нем расскажет подробнее). Вингер заявил о себе в голландском НЕК (11 голов +17 ассистов в 28 матчах в сезоне 2017/18), откуда попал в «Брюгге».

В Бельгии, несмотря на трофей, все пошло не лучшим образом, но, тогда еще премьерлиговый, «Борнмут» решил затащить его в Англию. «Вишни» вылетели в Чемпионшип и Арно остался там с ними – 15 голов и 8 ассистов. Он принял участие почти в трети голов команды в сезоне, помог ей пробиться в плей-офф, забил оба мяча в стыках с «Брентфордом», но его «Борнмут» все равно уступил, остался во втором дивизионе.

И Данжума ушел. Парень, который при живых родителях оказался в приемной семье, с которым из-за закулисных игр отказался подписывать взрослый контракт клуб, воспитавший его. Сейчас этот парень играет в Лиге чемпионов.

Он забил уже в дебютном матче в турнире, казалось, вырвал победу дома против «Аталанты», но нет – ничья. С «Манчестер Юнайтед» был ассист, с «Янг Бойз» – еще один гол. В Примере 24-летний Данжума лучший бомбардир команды – 5 голов и 2 результативные передачи. В октябре и ноябре его вызывали в сборную Нидерландов – и он успел за нее забить.

Об Арно начинают узнавать все больше людей, он приковывает внимание. И не только своей игрой, но и жизненной историей.

«Я начал играть в футбол, когда мне было четыре. Он помогал мне избегать проблем, продолжать наслаждаться жизнью. Это было спасение, выход.

Когда родители развелись, то моей маме было достаточно сложно найти ночлег, как зарабатывать на жизнь. Нам не было где жить, поэтому порой мы останавливались у друзей. Время от времени приходилось ночевать в машине – попросту не было куда пойти.

Это было относительно короткий период времени, он длился не так уж и долго, вскоре она нашла дом и работу. Но тогда, именно в тот момент было очень сложно.

Получилось так, что я, мой брат и моя сестра жили в приемной семье. И мне это, конечно же, не нравилось.

Я играл за команду, которая называется «Осс». Моя приемная семья жила в том же городе, что и мой отец. И они не возили меня на футбол, не возили меня в школу. В детстве сложно понять причины и логику некоторых действий. Но я помню, что это все меня разочаровывало.

Мой отец приезжал за мной утром, отвозил в школу, забирал меня, привозил к приемное семье, забирал меня на футбол и привозил обратно. Это был действительно суматошный период.

Моя мама тоже старалась заботиться о нас, насколько это было возможно. Хоть они с отцом и развелись, но у моих родителей всегда были хорошие отношения. Порой, когда люди разводятся, ты слышишь истории как плохо они общаются между собой. Но у меня с семьей все было идеально.

Если честно, я не знаю, почему я не жил с ними. Что-то происходило у меня в семье. Я никогда не спрашивал у мамы и папы об этом. Это была небольшая часть моей жизни. И я хочу оставить ее в прошлом. Есть некоторые вещи, которые лучше не знать.

У меня было тяжелое воспитание, но оно мотивировало меня. Думаю, я стал более сильным человеком от того, насколько рано должен был повзрослеть. Я понял жизнь, пережил такое, с чем другие дети обычно сталкиваются в намного более взрослом возрасте.

Я видел много детей, много хороших игроков, которые были богатыми, у которых было все, чего бы они ни захотели. Но если бы у меня был выбор, то я все равно выбрал бы свое детство, потому что оно меня многому научило.

Когда я присоединился к ПСВ, то был большим талантом, все было отлично. Но я время шло и мне было все сложнее найти себе там место. Когда тебе исполняется 16, они дают контракты игрокам, в которых верят. Мне не предложили, хотя я, наверное, понимал, что так и произойдет.

Да, у меня не было ощущения, что это все справедливо. Футбол – это не о справедливости, это о жестокой реальности. Люди думают, что здесь все предельно просто: если ты хорош, то тебе дают контракт и ты попадаешь в первую команду. Но на самом деле многое решает внутренняя кухня.

Да, меня многое разочаровывало. Мне всегда казалось, что я играю лучше тех парней, которым дают дорогу. Всегда считал, что нас должны воспринимать одинаково. Некоторые тренеры рассказывали мне правду о том, как все происходит. Я дико злился.

Все в моей команде ездили на дорогих машинах, жили в больших домах, а я добирался на тренировки на поезде. У меня было сложное прошлое, но я прошел эти времена. Я возмужал и двигаюсь дальше, чтобы становиться еще лучше.

Я научился верить в невозможное. Стал уверенным в себе человеком. В футболе все происходит быстро. Но до тех пор, пока ты играешь хорошо, пока у тебя есть качества, все возможно. И я всегда верю в себя. Какими бы хорошими или плохими ни были времена».

Сейчас у «Вильярреала» сложные времена в Примере – команда Унаи Эмери идет в нижней половине турнирной таблицы, никак не может начать добывать результат. Но в Лиге чемпионов все в их руках.

В последнем туре группового этапа «желтая субмарина» встретится с «Аталантой», у которой сейчас шесть очков. У «Вильярреала» их семь – испанцев устроит даже ничья. Но Данжума признался – поедет в Бергамо за победой.

Он хочет отблагодарить клуб за веру в него. Арно жил в приемной семье, ПСВ отказался подписывать с ним взрослый контракт, но сейчас он верит – выведет свою команду в первый плей-офф Лиги чемпионов за 13 лет, лишь в третий в истории клуба.

Этот парень привык верить в невозможное. Обыграть нынешнюю «Аталанту» – задача как раз из такого разряда.