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Экипировка для футбола. Что нужно полевому игроку? Новости партнера

Увлеченные футболом люди выходят на поле в любую погоду. Для того чтобы игра была комфортной, необходимо правильно подобрать экипировку для полевого игрока
Футбол
17:10
Экипировка для футбола. Что нужно полевому игроку?
Разновидности футбольной обуви

Футбольная обувь – это бутсы, которые не только защищают ногу от ударов, но и обеспечивают отменное сцепление с покрытием поля. Распространены такие разновидности бутс как:

  • сороконожки;
  • мультигрунт;
  • софтгрунт;
  • хардгрунт.

На подошве сороконожек находится большое количество миниатюрных шипов, такие бутсы подходят для травяного покрытия поля. Если нужно купить сороконожки, то можно воспользоваться помощью онлайн-сервиса OLX, на котором представлено более 2 тысяч объявлений о продаже такой футбольной обуви.

Мультигрунт – распространенный вариант, на подошве закреплены 24 шипа, имеющих средний размер. Подходят для травяных и твердых покрытий.

Софтгрунт – идеальны для игры на мягком поле, в их конструкции 6 или 8 металлических шипов, которые не допускают скольжения.

Хардгрунт предназначаются для игры на искусственной траве, на подошве располагаются 13 круглых шипов.

Разновидности футбольной одежды

Традиционный вид одежды для игры – футболка, такая одежда должна приобретаться по размеру: слишком тесная будет сковывать движения, а большая будет путаться под руками, игра будет некомфортной. Что же касается расцветок, то они могут быть любыми. Обычно форма одинакова для всех игроков сложившейся команды.

В холодную погоду или во время дождя не обойтись без джемпера, такая одежда с длинными рукавами изготавливается из полиэстера. Некоторые модели оснащены петлями для больших пальцев, которые предупреждают заворачивание рукавов.

Куртка-ветровка защитит от порывов ветра и осадков, также куртку накидывают и после игры, чтобы разгоряченный спортсмен не простудился. Такую верхнюю одежду зачастую дополняют сетчатой подкладкой или перфорацией, которые обеспечивают лучшую вентиляцию.

Шорты производятся из легкой ткани, которая отлично проветривается, некоторые модели снабжаются дышащей подкладкой или сетчатыми вставками. Шорты должны хорошо сидеть на теле – не сползать во время игры, не препятствовать движениям.

Гетры используются для защиты ног футболиста. Их задача – хорошая фиксация ноги во время матча, поэтому такая одежда должна быть плотной и эластичной.

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