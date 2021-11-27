Экс-арбитр FIFA: «Рефери украл у «Мариуполя» легитимный гол»
Экс-арбитр FIFA Сергей Шебек высказал свое мнение по поводу скандального эпизода в матче «Мариуполя» и «Львова», где рефери встречи Александр Дердо свистнул за секунду до забитого азовцами мяча:
«Дердо украл у «Мариуполя» легитимный гол. Если взять хронологию матча, то к первому тайму он добавил одну минуту. Когда было 45 минут и 30 секунд, произошло нарушение правил с последующим вынесением игроку «Львова» Эрнесту желтой карточки. То есть, судья со своей позиции, расположенной в глубине поля, подбежал к бровке, где был фол, показал желтую карточку нарушителю и вернулся на свою позицию. Затем дал свисток на исполнение подачи.
Этот свисток раздался, когда на таймере было 46 минут и восемь секунд. А сигнал об окончании первого тайма, – аккуратно перед голевым ударом Мампасси, – прозвучал, когда было сыграно 46 минут и 14 секунд. И буквально через пол секунды произошел удар по воротам. Это очевидная ошибка. Дердо должен был добавить к эпизоду хотя бы тридцать секунд, учитывая свои перемещения и вынесение желтой карты Эрнесту.
То есть Дердо должен был просвистеть на показателе 46 минут и 30 секунд, а сделал это, когда таймер показывал 46 минут и 15 секунд. Эти пятнадцать секунд и решили судьбу эпизода .
Кроме того, есть такое понятие как «целостность момента», за которым арбитр должен следить. Это когда ситуация заканчивается однозначно. Например, когда защитники выбивают мяч в центр поля или вратарь забирает мяч. Это и есть цельность момента. В этой ситуации она выдержана не была, ведь мяч в ходе розыгрыша стандарта отскочил к Мапасси, который находился справа и продолжал атаку «Мариуполя».
Также Дердо допустил методическую ошибку, сразу со свистком указав правой рукой на центр поля. Непонятно, что значит этот жест – может, нарушений со стороны «Мариуполя»? Ведь о завершении игрового времени судья демонстрирует поднятыми двумя руками вверх, а затем указанием на центр поля».
Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин уже обратился к новому куратору арбитража в Украине Николо Риццоли.
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