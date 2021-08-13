Экс-арбитр FIFA считает, что на старте сезона в УПЛ было три матча с результативными ошибками судей

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Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар дал свою оценку работе судей в стартовых турах украинской Премьер-лиги.

Что касается противостояния с «Александрией», то я считаю, что арбитр Владимир Новохатный в конце матча поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым, поскольку в первой фазе этой атаки сначала сфолил Лассина Траоре в борьбе с Владиславом Бабогло, а уже затем было нарушение правил со стороны александрийца Каспара Дубры. И если бы на этом поединке была задействована система VAR, то я убежден, что после просмотра этого эпизода арбитр сразу бы четко разобрался.

К сожалению, в стартовых турах уже не обошлось без результативных ошибок рефери и их ассистентов в матчах «Ворскла» — «Днепр-1», «Мариуполь» — «Десна», «Днепр-1» — «Мариуполь». И будь у арбитров надежный «суфлер»-VAR, то этих промахов можно было бы избежать. Поэтому посоветовал бы клубам именно на этой проблеме акцентировать внимание.