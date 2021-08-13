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Экс-арбитр FIFA считает, что на старте сезона в УПЛ было три матча с результативными ошибками судей

Ступар дал свою оценку работе коллег
Футбол Украинская Премьер-лига
16:00
Экс-арбитр FIFA считает, что на старте сезона в УПЛ было три матча с результативными ошибками судей
Фото - ФК Шахтер

Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар дал свою оценку работе судей в стартовых турах украинской Премьер-лиги.

У Дарио Срны имеются претензии по двум матчам – со «Львовом» и «Александрией». Поскольку галичан «горняки» крупно одолели – 3:0 и ошибки рефери если даже и были, то оказались не результативными и не повлияли на итоговый счет, поэтому нет смысла на них останавливаться.

Что касается противостояния с «Александрией», то я считаю, что арбитр Владимир Новохатный в конце матча поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым, поскольку в первой фазе этой атаки сначала сфолил Лассина Траоре в борьбе с Владиславом Бабогло, а уже затем было нарушение правил со стороны александрийца Каспара Дубры. И если бы на этом поединке была задействована система VAR, то я убежден, что после просмотра этого эпизода арбитр сразу бы четко разобрался.

К сожалению, в стартовых турах уже не обошлось без результативных ошибок рефери и их ассистентов в матчах «Ворскла» — «Днепр-1», «Мариуполь» — «Десна», «Днепр-1» — «Мариуполь». И будь у арбитров надежный «суфлер»-VAR, то этих промахов можно было бы избежать. Поэтому посоветовал бы клубам именно на этой проблеме акцентировать внимание.

Ранее директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что арбитры явно не поставили три пенальти в ворота соперников «Шахтера».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Александрия СК Днепр-1 Ворскла Мариуполь Десна арбитры

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