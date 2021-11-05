Экс-арбитр FIFA: «В финале ЛЧ поставил пенальти в ворота «Реала», потому что засчитал их гол с офсайда»
Бывший судья FIFA Марк Клаттенбург вспомнил, как он судил финал Лиги чемпионов 2016 между «Реалом» и «Атлетико». Слова экс-арбитра приводит издание AS.
«В финале ЛЧ-2016 я знал, что Рамос забил после касания мяча Бэйлом, и я допускал, что там был офсайд. Поэтому я спросил своего помощника что он видел, но боковой был будто парализован и не отвечал мне. Тогда не было VAR, и поэтому гол был засчитан.
Позже я все-таки связался со своим помощником, и он что-то начал говорить, и именно в этот момент наушники перестали работать. Это сбило с толку. Пришлось принять трудное решение о продолжении игры.
Но в том финале мне очень повезло, потому что во втором тайме в штрафной «Мадрида» возник спорный эпизод 50 на 50. Торрес явно опережал Пепе в борьбе за позицию, и во время этой самой борьбы испанец упал, и я назначил пенальти.
Был ли это пенальти на самом деле? Это очень субъективно. Я назначил 11-метровый, потому что это восстановило равновесие, ведь «Реал Мадрид» забил свой гол из офсайда.
Но Гризманн попал с точки в перекладину, и я подумал: «Вау! Это мой день! Все идеально для судьи». Ведь «Атлетико» имел основания быть недовольным голом в свои ворота из-за офсайда, в этом можно было обвинить меня, но после назначенного пенальти обвинить меня они уже не смогут».
В той игре «сливочные» открыли счет благодаря голу Рамоса, и лишь под занавес встречи Карраско помог сравнять счет.
В итоге дело дошло до серии пенальти, где сильнее оказалась «белая сторона» Мадрида. «Реал» во второй раз подряд обыграл своих соседей в финале ЛЧ и добыл свой 11-й кубок.
Напомним, «Реал» вступил в гонку за немецкого вундеркинда «Зальцбурга».