Экс-арбитр FIFA: «В финале ЛЧ поставил пенальти в ворота «Реала», потому что засчитал их гол с офсайда»

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Бывший судья FIFA Марк Клаттенбург вспомнил, как он судил финал Лиги чемпионов 2016 между «Реалом» и «Атлетико». Слова экс-арбитра приводит издание AS.

Позже я все-таки связался со своим помощником, и он что-то начал говорить, и именно в этот момент наушники перестали работать. Это сбило с толку. Пришлось принять трудное решение о продолжении игры.

Но в том финале мне очень повезло, потому что во втором тайме в штрафной «Мадрида» возник спорный эпизод 50 на 50. Торрес явно опережал Пепе в борьбе за позицию, и во время этой самой борьбы испанец упал, и я назначил пенальти.

Был ли это пенальти на самом деле? Это очень субъективно. Я назначил 11-метровый, потому что это восстановило равновесие, ведь «Реал Мадрид» забил свой гол из офсайда.

Но Гризманн попал с точки в перекладину, и я подумал: «Вау! Это мой день! Все идеально для судьи». Ведь «Атлетико» имел основания быть недовольным голом в свои ворота из-за офсайда, в этом можно было обвинить меня, но после назначенного пенальти обвинить меня они уже не смогут».