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Экс-ассистент Луческу: «Увольнение Мирчи из «Динамо» было бы ошибкой»
Реднич считает, что румынский специалист брался в клуб под специальный проект
21 декабря 17:56
Мирча Луческу / Фото: Динамомания
Бывший ассистент Мирчи Луческу Мирча Реднич высказался о работе румынского специалиста в киевском «Динамо».
«Я не думаю, что Луческу могут уволить. Он очень хорошо работает. Это было бы ошибкой. В клубе есть определенный проект, который, как я думаю, обсуждался с Мирчей».
Ранее ультрас «Динамо» вновь призвали уволить Луческу.
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