Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»

«Особенного» хотели видеть в Мюнхене

Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге рассказал RAI Sport об интересе в прошлом к Жозе Моуриньо:

«Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать «Баварию». Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами. Но я отношусь к Моуринью с огромным уважением и желаю ему успехов в «Роме», потому что он великий тренер».

Сейчас мюнхенцев тренирует Юлиан Нагельсманн, который возглавил команду после ухода Ханса-Дитера Флика.

Моуриньо же сейчас работает в «Роме» и пока что имеет не самую приятную серию неудачных результатов.

Напомним, дебютная игра Шевченко у руля «Дженоа» пройдет против команды Моуриньо.