Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»
«Особенного» хотели видеть в Мюнхене
22:22
Жозе Моуриньо / фото - AS Roma
Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге рассказал RAI Sport об интересе в прошлом к Жозе Моуриньо:
«Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать «Баварию». Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами.
Но я отношусь к Моуринью с огромным уважением и желаю ему успехов в «Роме», потому что он великий тренер».
Сейчас мюнхенцев тренирует Юлиан Нагельсманн, который возглавил команду после ухода Ханса-Дитера Флика.
Моуриньо же сейчас работает в «Роме» и пока что имеет не самую приятную серию неудачных результатов.
Напомним, дебютная игра Шевченко у руля «Дженоа» пройдет против команды Моуриньо.
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