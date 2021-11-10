Экс-форвард «Динамо» – о премьерном фильме: «Шок, гомосятина лезет со всех щелей»

Хлебас жестко высказался о картине «Вечные»

Дмитрий Хлебас / Фото: Динамомания

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Хлебас в своем Instagram высказался о фильме «Вечные» режиссера Хлои Чжао, который вышел в прокат в Украине 4-го ноября 2021-го года.

«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал».

Напомним, в сентябре Хлебас забил первый мяч в чемпионате Казахстана.