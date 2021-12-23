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Экс-форвард «Динамо» покинул казахстанский клуб

Форвард рассказал о причинах ухода из команды, к которой присоединился всего полгода назад
Футбол Украинские легионеры
21:27
Экс-форвард «Динамо» покинул казахстанский клуб
Дмитрий Хлебас / Фото - Ордабасы

Бывший нападающий «Динамо» и «Десны» Дмитрий Хлебас покинул казахстанский «Ордабасы». Об этом сообщил сам футболист.

Мой контракт с «Ордабасы» уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим. Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.

Есть ли продвижения в ситуации с задолженностью «Десны»? Нет, абсолютно никаких. Заседание по вопросу долга «Десны» перенесли на 12 января 2022 года,  поэтому дело затянулось.

Напомним, Хлебас присоединился к «Ордабасы» в начале августа уходящего года.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Теги

Дмитрий Хлебас Чемпионат Казахстана (футбол)

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