Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой
Экс-форвард «Динамо» покинул казахстанский клуб
Форвард рассказал о причинах ухода из команды, к которой присоединился всего полгода назад
21:27
Дмитрий Хлебас / Фото - Ордабасы
Бывший нападающий «Динамо» и «Десны» Дмитрий Хлебас покинул казахстанский «Ордабасы». Об этом сообщил сам футболист.
Мой контракт с «Ордабасы» уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим. Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.
Есть ли продвижения в ситуации с задолженностью «Десны»? Нет, абсолютно никаких. Заседание по вопросу долга «Десны» перенесли на 12 января 2022 года, поэтому дело затянулось.
Напомним, Хлебас присоединился к «Ордабасы» в начале августа уходящего года.
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