Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Экс-форвард «Динамо» пополнит состав аутсайдера второго итальянского дивизиона
Карьера поляка идет по наклонной
Лукаш Теодорчик / фото - Udinese
Бывший нападающий «Динамо» Лукаш Теодорчик нашел себе новое место трудоустройства после ухода из итальянского «Удинезе».
Как сообщает vicenzatoday.it., 30-летний форварда пополнит состав «Виченцы», которая болтается в нижней части таблицы Серии Б – второго по силе дивизиона Италии.
Поляк известен украинскому болельщику благодаря выступлениям в составе киевского «Динамо», где он играл с 2014-го по 2017-й год.
В столице Украины нападающий провел 42 матча, за которые успел забить 16 голов и оформить два ассиста.
Напомним, «Динамо» назвало дату вылета на первый сбор и количество спаррингов.
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