Экс-форвард «Динамо» пополнит состав аутсайдера второго итальянского дивизиона

Карьера поляка идет по наклонной

Лукаш Теодорчик / фото - Udinese

Бывший нападающий «Динамо» Лукаш Теодорчик нашел себе новое место трудоустройства после ухода из итальянского «Удинезе».

Как сообщает vicenzatoday.it., 30-летний форварда пополнит состав «Виченцы», которая болтается в нижней части таблицы Серии Б – второго по силе дивизиона Италии.

Поляк известен украинскому болельщику благодаря выступлениям в составе киевского «Динамо», где он играл с 2014-го по 2017-й год.

В столице Украины нападающий провел 42 матча, за которые успел забить 16 голов и оформить два ассиста.

Напомним, «Динамо» назвало дату вылета на первый сбор и количество спаррингов.