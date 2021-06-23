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Экс-форвард «Динамо»: «Сборная Украины подвела своих болельщиков»

Два матча в группе C «сине-желтые» провели при ощутимой поддержке трибун
Футбол Сборная Украины
16:17
Экс-форвард «Динамо»: «Сборная Украины подвела своих болельщиков»
Фото - УАФ

Бывший нападающий «Динамо» Александр Призетко оценил выступления сборной Украины в группе C на Евро-2020. «Сине-желтые» набрали три очка и рискуют покинуть турнир.

Не хочу никого обижать, но когда было 16 участников, конкуренция была немного выше. Мне такой расклад был больше по душе. Некоторые команды, возможно, готовы на 100%, но они не дотягивают по своему, они уже считают за счастье, что попали на такой форум, хотя и сражаются не щадя себя.

Если честно, я не ожидал такого от нашей команды. Верил даже не в результат сине-желтых, думал, что команда Андрея Шевченко покажет совсем другое качество игры, учитывая то, что было раньше в исполнении команды.

Многие довольны игрой против Нидерландов, но я с этим не согласен. Будем говорить откровенно, Украину возили весь матч. А голы мы забили за счет высокого индивидуального мастерства Андрея Ярмоленко и розыгрыша стандарта.

С Северной Македонией Андрей Шевченко также сказал, что команда не бежала. Общий километраж, в отличие от соперников у нас был больше, но если нет каких-то дивидендов, то получается, футболисты бегали в одном темпе, без взрывной и скоростной работы. А на одном желании далеко не уедешь. Не знаю, как сборная готовилась к Евро…

Можно ли исправить плачевную ситуацию за несколько дней, если сборная Украины таки выйдет в 1/8-ю? Думаю, это реально.

За последнее время сборная Андрея Шевченко приучила нас к оптимизму. Мы больше радовались, чем огорчались, даже поражения не могли на это повлиять, поскольку команда играла.

В этой связи мне понравились лидеры сборной Зинченко и Малиновский, которые на пресс-конференции не искали оправданий. Но если говорить по-футбольному, то это будет провал. Хотя в этом году сборная не прогрессировала, но даже это не мешало нам с оптимизмом ждать чемпионата Европы.

На сегодняшний день сборная Украины подвела своих болельщиков. Однако, несмотря на всю критику, у команды Андрея Шевченко еще есть шанс реабилитироваться, и мы все вместе только пожелаем сине-желтым продолжить свое выступление на Евро…

Два матча в Бухаресте сборная провела при ощутимой поддержке трибун. Как болельщики исполняли гимн перед поединком Украина – Австрия.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Австрия сборная Австрии (футбол) болельщики

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