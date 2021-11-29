Экс-форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории аргентинского клуба

Нападающий играет за «Росарио»

Фото: Rosario Central

Нападающий аргентинского «Росарио Сентраль» Марко Рубен вошел в историю клуба.

Он стал лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 99 мячей.

По этому показателю он обошел Вальдино Агирре (98 голов) и Марио Кемпеса (94).

Достижение форвард отметил в игре против «Ривер Плэйта» (2:2), сделав дубль.

Рубен ранее играл за киевское «Динамо». На его счету 15 матчей и один гол за четыре года в клубе.