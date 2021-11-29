Официально. Марко Рубен покинул «Динамо»
Экс-форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории аргентинского клуба
Нападающий играет за «Росарио»
Фото: Rosario Central
Нападающий аргентинского «Росарио Сентраль» Марко Рубен вошел в историю клуба.
Он стал лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 99 мячей.
По этому показателю он обошел Вальдино Агирре (98 голов) и Марио Кемпеса (94).
Достижение форвард отметил в игре против «Ривер Плэйта» (2:2), сделав дубль.
Рубен ранее играл за киевское «Динамо». На его счету 15 матчей и один гол за четыре года в клубе.
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