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Экс-форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории аргентинского клуба

Нападающий играет за «Росарио»
Футбол В мире
11:27
Экс-форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории аргентинского клуба
Фото: Rosario Central

Нападающий аргентинского «Росарио Сентраль» Марко Рубен вошел в историю клуба.

Он стал лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 99 мячей.

По этому показателю он обошел Вальдино Агирре (98 голов) и Марио Кемпеса (94).

Достижение форвард отметил в игре против «Ривер Плэйта» (2:2), сделав дубль.

Рубен ранее играл за киевское «Динамо». На его счету 15 матчей и один гол за четыре года в клубе.

Андрей Усмонов
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