Экс-форвард «Днепра» перешел в «Хайдук»

Калинич разорвал контракт с «Вероной»

Фото: Football-Italia

Нападающий Никола Калинич вернулся в Хорватию.

Он подписал контракт с «Хайдуком». О деталях соглашение не сообщается.

В этом клубе он начинал свою карьеру после чего перешел в «Блэкберн». Уже из АПЛ он оказался в «Днепре».

34-летний игрок в этом сезоне играл за «Верону», но разорвал контракт с клубом. На его счету 14 матчей и четыре гола в Серии А.

Также он успел поиграть за «Милан» и «Атлетико».