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Экс-форвард «Днепра» перешел в «Хайдук»
Калинич разорвал контракт с «Вероной»
Фото: Football-Italia
Нападающий Никола Калинич вернулся в Хорватию.
Он подписал контракт с «Хайдуком». О деталях соглашение не сообщается.
В этом клубе он начинал свою карьеру после чего перешел в «Блэкберн». Уже из АПЛ он оказался в «Днепре».
34-летний игрок в этом сезоне играл за «Верону», но разорвал контракт с клубом. На его счету 14 матчей и четыре гола в Серии А.
Также он успел поиграть за «Милан» и «Атлетико».
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