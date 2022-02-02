Экс-форвард «Днепра»: «Шахтер» – главный претендент на золото. Нужно быть реалистами»

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Бывший нападающий «Днепра» Александр Паляница поделился прогнозом на распределение итоговых мест в УПЛ. Также экс-игрок сборной Украины оценил прогресс отечественного чемпионата.

У «горняков» могут возникнуть проблемы лишь в том случае, если «динамовцы» усилятся забивным нападающим. Однако пока что «бело-синие» пассивны на трансферном рынке. Вот почему не исключаю, что при таком развитии событий «Шахтер» может вернуть себе звание сильнейшей команды страны за пару туров до финиша.

Мне импонирует игра «Зари». Несмотря на постоянные кадровые потери, их главному тренеру Виктору Скрипнику удается использовать нереализованные резервы и луганчане продолжают оставаться в этой борьбе. Прибавляет «Днепр-1», но ему малости не хватит, чтобы опередить на финише луганчан, которые и станут третьими.

Лишь чудо может помешать «Мариуполю» и «Минаю» покинуть класс сильнейших. Не избежать переходных матчей «Ингульцу» и «Львову». Хотя не исключен вариант, что из-за трансферного бана среди аутсайдеров может оказаться и «Десна».

Думаю, что уровень чемпионата постепенно растет, прежде всего, благодаря притоку талантливой молодежи. Кстати, есть все основания полагать, что в следующем сезоне отечественный чемпионат станет еще сильнее и интереснее с появлением амбициозных новичков элитного дивизиона – «Металлиста», «Кривбасса», прогресса «Днепра-1» и «Черноморца».

Кто запомнился в первой части сезона? Порадовал высокой результативностью Артем Довбык из «Днепра-1», однако ему еще есть над чем работать, в частности, над игрой на втором этаже. На мой взгляд, лучшим минувшей осенью был Виталий Буяльский из «Динамо».