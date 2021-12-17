Экс-форвард «Металлиста» и сборной Украины: «Понемногу выхожу из психологического кризиса после завершения карьеры»

Марко Девич / Фото: Football.ua

Бывший форвард «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины Марко Девич высказался о завершении футбольной карьеры 1,5 года назад.

– Очень сложный период. Не только для меня, но и для каждого футболиста, когда заканчиваем карьеру. За последние месяцы выхожу из этого, могу сказать, кризиса. Потому что понимание, что больше не буду играть в футбол – просто шок. И для многих футболистов так.

Стараешься быть с семьей, делать какие-то другие вещи, быть нужным. Но очень-очень сложный период. Проводил больше времени с семьей. Также есть бизнес – недвижимость, за которой слежу. С другом, с которым играл в «Вадуце», открыли футбольное агентство.

У меня есть тренерская лицензия. Пока я не готов. Не вижу себя тренером сегодня. Как будет через год-два – не знаю. Но меня больше привлекает быть футбольным агентом.