Экс-форвард МЮ поддерживает форму в составе клуба Серии Б

Итальянец все еще без клуба

Фото: Sky Sports

Нападающий Джузеппе Росси поддерживает форму в клубе Серии Б.

34-летний итальянец сейчас занимается вместе с клубом СПАЛ. Контракт пока не подписан.

Впрочем, форма игрока впечатляет тренеров команды. О соглашении могут договориться уже вскоре.

Росси с января находится без команды. До этого он играл в МЛС за клуб «Реал Солт-Лейк».

В свое время Росси играл за «Манчестер Юнайтед», а большинство матчей в карьере отыграл за «Вильярреал». В Италии он выступал за «Фиорентину» и «Дженоа».