Эриксену запрещено тренироваться в Италии. «Интер» раздумывает о продаже
Экс-форвард МЮ поддерживает форму в составе клуба Серии Б
Итальянец все еще без клуба
30 октября 15:30
Фото: Sky Sports
Нападающий Джузеппе Росси поддерживает форму в клубе Серии Б.
34-летний итальянец сейчас занимается вместе с клубом СПАЛ. Контракт пока не подписан.
Впрочем, форма игрока впечатляет тренеров команды. О соглашении могут договориться уже вскоре.
Росси с января находится без команды. До этого он играл в МЛС за клуб «Реал Солт-Лейк».
В свое время Росси играл за «Манчестер Юнайтед», а большинство матчей в карьере отыграл за «Вильярреал». В Италии он выступал за «Фиорентину» и «Дженоа».
Комментарии 0