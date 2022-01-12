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Экс-форвард сборной Англии Дефо покинул «Рейнджерс»

Нападающий стал свободным агентом
Футбол В Европе
19:10
Экс-форвард сборной Англии Дефо покинул «Рейнджерс»
Фото: Sky Sports

«Рейнджерс» через свой сайт сообщил об уходе нападающего Джермейна Дефо. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. 39-летний игрок стал свободным агентом.

За «Рейнджерс» Дефо отыграл три года. За это время он провел 74 матча, забив 32 мяча.

С 2021-го года он также стал играющим тренером команды.

Ранее «Рейнджерс» продал защитника в «Эвертон».

Андрей Усмонов
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