«Рейнджерс» в домашних стенах устроили разгром «Эдмонтону»
Экс-форвард сборной Англии Дефо покинул «Рейнджерс»
Нападающий стал свободным агентом
Фото: Sky Sports
«Рейнджерс» через свой сайт сообщил об уходе нападающего Джермейна Дефо. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. 39-летний игрок стал свободным агентом.
За «Рейнджерс» Дефо отыграл три года. За это время он провел 74 матча, забив 32 мяча.
С 2021-го года он также стал играющим тренером команды.
Ранее «Рейнджерс» продал защитника в «Эвертон».
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