МЮ интересуется защитником с украинским паспортом
Экс-форвард сборной Англии: «МЮ валится, а «Астон Вилла» на подъеме. Лучше перейти во второй клуб»
Агбонлахор считает, что команда Джеррарда вскоре выйдет на новый уровень
16:50
Габриэль Агбонлахор / Фото: Twitter
Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор сравнил силу «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы». Его цитирует TalkSport.
«Манчестер Юнайтед» валится, а «Астон Вилла» на подъеме.
Кто будет главным тренером «Манчестер Юнайтед»? Посмотрите на игроков, у которых истекает срок действия контракта. В данный момент игроки хотят уйти из «Манчестер Юнайтед».
В данный момент игроки хотят перейти в «Астон Виллу».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте, а «Астон Вилла» – на 13-м. Разрыв между командами – 12 очков.
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