Дубль Левандовски принес победу «Баварии» над «Боруссией» Д
Экс-форвард сборной Италии: «Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч» в 2020 году»
Антонио Кассано – о церемонии вручения высшей индивидуальной награды
09:44
Роберт Левандовски / фото - GettyImages
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано в интервью порталу Goal высказался о прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча».
«В 2020 году France Football должен был вручить «Золотой мяч» Роберту Левандовскому, потому что тогда он был с отрывом сильнейшим игроком. Он был выше всех, выиграл все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера.
В 2020-м на «Золотой мяч» претендовал только Левандовски, и Месси – умный парень с уникальной скромностью – сказал это со сцены на глазах у миллионов».
Напомним, дубль Левандовского помог «Баварии» победить «Боруссию».
Комментарии 0