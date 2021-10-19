Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Экс-форвард сборной Италии: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших игроков в истории»
Португалец 5 раз брал Золотой мяч
Криштиану Роналду / фото - TEAMtalk
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал в прямом эфире на платформе Twitch, кого считает лучшими футболистами в истории:
«Хватит драм. Криштиану Роналду – лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо – это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена».
Роналду является 5-ти кратным обладателем Золотого мяча и лучшим бомбардиром в истории футбола.
Также португалец – единственный игрок, на счету которого 5 побед в Лиге чемпионов современного формата (в Кубке европейских чемпионов рекорд принадлежит Пако Хенто, у которого 6 трофеев).
Напомним, экс-футболист ПСЖ заявил, что Криштиану и Месси больше не борются за Золотой мяч.
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